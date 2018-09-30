مناولة 14,059,052 طنا من البضائع عبر ميناء جدة الإسلامي خلال شهر

المواطن - واس

سجلت مؤشرات الأداء بميناء جدة الإسلامي نمواً في مختلف الأنشطة التي يتعامل معها الميناء، خلال شهر أغسطس 2018 م، تحقيق مناولة 14,059,052 طنا من مختلف أنواع البضائع مسجلاً زيادة 10.30 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويأتي ذلك في إطار الدور اللوجستي والاقتصادي والتنموي الذي يتمتع به، بوصفه الميناء الأكبر ضمن منظومة هيئة الموانئ السعودية، والمحوري بالمنطقة، وتكامل المرافق والتجهيزات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، وتضافر جهود الجهات العاملة به في استخدام التقنية الحديثة وسرعة فسح البضائع.