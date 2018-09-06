منتخب السعودية لكرة القدم .. 5 قناصين يتصارعون لخطف الأول قبل مونديال آسيا

المواطن - محمد سمعه

يخوض منتخب السعودية لكرة القدم تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض خلال الفترة الحالية استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقرر إقامتها في يناير من العام المقبل.

ويُراقب المدرب بيتزي خمسة مهاجمين، منهم مُرشح واحد يمكن أن يُصبح المهاجم الأول لـ منتخب السعودية لكرة القدم في بطولة كأس آسيا خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد في دائرة الترشيح كل من هارون كمارا لاعب منتخب السعودية لكرة القدم في المرحلة الأولمبية والذي شارك مع الأخضر في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة والتي أقيمت في مدينة جاكرتا الإندونيسية، كما يتواجد في دائرة الترشيح كذلك النجم هزاع الهزاع لاعب نادي الاتفاق والذي يُعالج حاليًا من الإصابة في الركبة.

كما يُوجد من ضمن المرشحين لقيادة هجوم منتخب السعودية لكرة القدم في بطولة آسيا اللاعب محمد السهلاوي مهاجم نادي النصر ومواطنه ناصر الشمراني لاعب نادي الشباب والنجم مهند عسيري هداف النادي الأهلي.

ومن الممكن أن يتجه بيتزي خلال الفترة المقبلة للاعتماد على العناصر الشابة المتمثلة في هارون كمارا واللاعب هزاع الهزاع من أجل قيادة هجوم منتخب السعودية لكرة القدم في البطولة الآسيوية، حيث يبلغ هارون كمارا من العمر 20 عاماً، وتألق بشكل كبير مع نادي القادسية في الفترة الأخيرة بينما يبلغ هزاع الهزاع من العمر 27 عاماً.

وإذا فكر بيتزي مدرب منتخب السعودية لكرة القدم في الاعتماد على العناصر الشابة، فذلك يعني أن فرص محمد السهلاوي وناصر الشمراني ومهند عسيري في قيادة هجوم الأخضر في التشكيل الأساسي قد تُصبح ضعيفة للغاية خاصة بعد تخطيهم حاجز ال30 عاماً.

ويبلغ مهند عسيري من العمر 31 عاماً، بينما يبلغ محمد السهلاوي 31 عاماً أيضًا، أما نجم الشباب ناصر الشمراني فيبلغ من العمر 35 عاماً، مما سيجعل فرص تواجدهم في التشكيل الأساسي لقيادة هجوم منتخب السعودية لكرة القدم أمر صعب.

سجل هارون كمارا مع منتخب السعودية لكرة القدم ثلاثة أهداف في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة.

يتواجد منتخب السعودية لكرة القدم في المجموعة الخامسة ببطولة كأس آسيا مع منتخبات” قطر، كوريا الشمالية، لبنان”.

تُوج منتخب السعودية لكرة القدم من قبل ببطولة كأس أمم آسيا في ثلاث مناسبات أعوام 1984 و 1988 و 1996.