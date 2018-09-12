منتدى الشركاء يستعرض ما يجمع مسك واليونسكو من ركائز ومُثل

بمشاركةٍ فاعلة من ⁧مسك الخيرية⁩، ووزارة التعليم السعودية، ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية؛ تعقد منظمة ⁦اليونسكو على مدى يومين اعتبارًا من الأمس منتدى يجمع شراكاتها ويثري الصلات فيما بينها.

وشارك رئيس مجلس إدارة مركز مبادرات مسك الأستاذ بدر العساكر في الجلسة الافتتاحية بكلمة تحدث فيها عن ما يجمع المنظمتين من ركائز ومُثل.

ويهدف منتدى اليونسكو إلى مناقشة الشراكات البناءة التي تجمع المنظمة مع الجهات والمؤسسات العالمية المختلفة.

والمعروف أن مباردات مسك تتنوع لتشمل العديد من الجوانب التقنية والثقافية والاجتماعية والإعلامية وغيرها.ظ