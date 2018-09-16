منشآت تودع مبالغ مبادرة استرداد للشركات الناشئة والجديدة المستحقة

المواطن -الرياض

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن صرفها لمبالغ إيداع مبادرة استرداد، والتي صُمِّمت بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي “نماء” ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، والتي تسعى منشآت من خلالها إلى تسهيل أعمال المنشآت الجديدة والناشئة وذلك لهدف تمكينها من النمو والازدهار ورفع مساهمتها في الناتج المحلي من 20% إلى 35% تحقيقاً لأحد أهم أهداف رؤية 2030.

من جهته أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد قائلًا: “إن استرداد مبالغ الرسوم الحكومية للشركات الجديدة والناشئة المستحقّة جاءَ بناءً على الشروط والأحكام الموضحة ببوابة مبادرة “استرداد”. وأضاف الرشيد “أثمرت المبادرة حصادها بتحقيق هدف تمكين وتخفيف الأعباء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي شملت عددًا من الرسوم المستردة ومنها: رسوم العمالة الوافدة، السجلات التجارية، اشتراكات الغرفة التجارية، رخص البلدية، اشتراكات البريد السعودي، وغيرها من الرسوم الحكومية الأخرى”.

كما أشار الرشيد إلى إمكانية المنشآت الجديدة والناشئة التسجيل في مبادرة “استرداد” عن طريق الدخول على الرابط التالي: (هنا).

الجدير بالذكر أن مبادرة “استرداد” أُطلقت في بداية عام ٢٠١٨ دعمًا للمنشآت الجديدة والناشئة وتمكينًا لها وتخفيفًا على الأعباء والالتزامات المترتبة عليها.