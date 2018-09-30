منصة جامعة جدة لاستقطاب المبتعثين تحدد 10 شروط للقبول

المواطن - جدة

تواصل جامعة جدة استقطاب خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي لشَغل بعض وظائف التخصصات الأكاديمية الشاغرة والمشغولة لديها بمتعاقدين بأعضاء من هيئة التدريس (أستاذ مساعد) لجميع قطاعات الجامعة من السعوديين والسعوديات؛ وفقاً لتخصصات هيكلتها الجديدة.

وحددت جامعة جدة 10 شروط لقبول المتقدمين لهذه المبادرة التي ستنتهي بعد 10 أيام وهي:

1) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه عن طريق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

2) أن يكون حديث التخرج أو يتوقع تخرجه خلال العام الدراسي 2018.

3) أن لا يقل تقدير المتقدم في مرحلة البكالوريوس للتخصصات العلمية عن (جيد) وللتخصصات النظرية عن (جيد جداً).

4) امتداد التخصص في التخصصات العلمية بكافة مراحل الدراسة (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه).

5) امتداد التخصص في التخصصات النظرية بمرحلتي (الماجستير – الدكتوراه).

6) النشر العلمي (الحد الأدنى ورقة علمية).

7) يجب أن يكون نظام الدراسة للمراحل الثلاث (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه) عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي والتعليم الاعتيادي.

8) أن لا يكون المتقدم على رأس وظيفة حكومية في الوقت الحالي.

9) أن لا يزيد عمر المتقدم على 45 سنة.

10) المفاضلة وفق معايير الجامعة المعتمدة.

وقد قامت جامعة جدة بعملية هيكلة لتخصصاتها الأكاديمية؛ بما يوائم متطلبات رؤية المملكة 2030م، وذلك في إطار سعيها للمساهمة بشكل فاعل في توفير الفرص الوظيفية الملائمة لأبناء الوطن من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي؛ للعمل كأعضاء هيئة تدريس في الجامعة، بعد عودتهم من رحلة الابتعاث وفقاً لتخصصات تلك الهيكلة.

وأشارت جامعة جدة إلى أن توظيف خريجي برنامج الابتعاث يشكل هدفاً استراتيجياً للجامعة خلال الفترة القادمة، تسعى من خلاله لتعزيز الفرص الوظيفية أمام الخريجين من المبتعثين والمبتعثات.