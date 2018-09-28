موبايلي الشريك الرئيسي لمؤتمر IDC للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات

المواطن- الرياض

شاركت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” كشريك رئيسي لفعاليات مؤتمر IDC للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات الذي أقيم خلال الفترة من 26- 27 سبتمبر 2018م في مدينة جدة. ويطرح المؤتمر أبرز الفرص والتحديات التي تواجه بيئة الاستثمار في الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، وذلك بحضور أكثر من ٢٠٠ رئيس تنفيذي لتقنية المعلومات.

واستعرض الرئيس التنفيذي الأول للتسويق في قطاع الأعمال بشركة موبايلي المهندس ماجد العتيبي جهود موبايلي في جعل المملكة ضمن أفضل ٥ دول في العالم في مراكز البيانات وذلك بدعم قيادة المملكة الرشيدة التي جعلت التحول الرقمي حقيقة ملموسة في المملكة وواقعًا نعيشه ومثالاً يحتذى به عالمياً.

وأشار العتيبي إلى أن موبايلي أعمال تقدم حلولًا وشراكات متقدمة لتمكين ودعم عملائها في تعزيز التحول الرقمي في المملكة، منوهاً بأن موبايلي تعمل على نقل أحدث الخبرات التقنية بين الرؤساء التنفيذين الحاضرين وتبادل الخبرات مع المشاركين في المؤتمر.

ونظراً لأهمية التقنية وتأثيرها المباشر على نمو قطاع الأعمال، تعكف موبايلي أعمال منذ تأسيسها على استقطاب أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتبقى الشركة السعودية الرائدة في هذا المجال، إيماناً منها بأهمية توفير التقنيات الأحدث لتسهيل الطريق أمام طموح رواد الأعمال السعوديين لمساعدتهم في إدارة أعمالهم بكفاءة وفعالية أكبر.

وتأتي رعاية موبايلي لفعاليات المؤتمر تماشيا مع حرصها على موائمة ودعم التحول الرقمي ومساهمتها الفعّالة في تنمية البنية التحتية الرقمية للمملكة، من خلال أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تشمل الاتصال والبيانات وإنترنت الأشياء وأمن المعلومات.