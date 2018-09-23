موبايلي تهنئ القيادة والشعب بذكرى اليوم الوطني الـ88

المواطن - الرياض

رفعت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 على توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ــ طيب الله ثراه.

وقال المهندس أحمد أبو دومة، الرئيس التنفيذي لشركة “موبايلي”، إن المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ حفظهما الله ـ تواصل صعود عتبات المجد برؤية طموحة حدودها عنان السماء، معتمدة على الله أولاً ثم على عزيمة أبنائها وبناتها ومسخرة كل الظروف لتكون المملكة في مقدمة العالم، كيف لا وهي من كرمها الله باحتضان الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين.

وأكد م. أبو دومة أن موبايلي ستكون رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني ولبنة في بناء هذا الوطن العزيز، متعهدة بتقديم كل ما يستجد في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات، لتعزز بذلك البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وملتزمة بتوفير خدمات اتصالات متقدمة بخيارات متنوعة للقطاعين العام والخاص، ولكافة شرائح المجتمع.