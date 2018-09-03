موعد نهاية التسجيل في حساب المواطن .. الدفعة الـ11

المواطن - الرياض

يواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الحادية عشرة حتى يوم الاثنين المقبل العاشر من شهر سبتمبر الجاري.

وسيتم إيداع الدفعة الـ11 من الدعم في حسابات المستفيدين في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 سبتمبر الجاري .

أما الدفعة العاشرة فسوف يتم صرف الدعم في موعدها المحدد سلفًا في العاشر من الشهر الجاري.

وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الماضي.

وكان حساب المواطن أعلن قبل عدة أيام صدور نتائج الأهلية للدورة العاشرة حيث يمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط التالي (هنا)

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: ( هنا ).