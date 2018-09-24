مُسنة كويتية توجه رسالة إلى السعودية: أنتم حزام ظهر الخليج

المواطن - الرياض

قدمت سيدة مُسنة كويتية التهنئة إلى المملكة بمناسبة اليوم الوطني 88 .

وأكدت السيدة عبلة المرزوق أن المملكة هي حزام ظهر الخليج، موجهة التهنئة إلى السعودية من أسواق المباركية وهي أشهر الأسواق الشعبية هناك، بقولها: “نبارك حق السعودية من ملكها إلى أصغر واحد.. ألف مبروك وعيدكم عيد أهل الكويت، والسعودية طرف تحرير للكويت”.

وتابعت: “في سنة 1961 حشد الملك سعود قواته للحفاظ على استقلال الكويت، وفي عام 73 كذلك، وعام 91 أيضًا ما قصر الملك فهد.. والآن جانا ملك الحزم والعزم الملك سلمان، وابنه الأمير محمد بن سلمان، أنتم ذخر يالسعودية وحزام ظهر الخليج”.