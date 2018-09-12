نائب الرئيس اليمني: الخلاص من الميليشيا الانقلابية بات قريبًا

المواطن - واس

قال نائب الرئيس اليمني، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم: إن الخلاص من ميليشيا الحوثي الانقلابية بات قريبًا.

وأشاد، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، بما يحققه الجيش اليمني من إنجازات من أجل استكمال تحرير محافظة الحديدة الإستراتيجية ورفع المعاناة عن أبنائها ودحر المشروع الحوثي الإيراني.

وثمّن الدور الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والدعم الذي شمل مختلف المجالات وأسهم في تحقيق الانتصارات الكبيرة التي ستتكلل باستعادة الشرعية وبناء اليمن الاتحادي.