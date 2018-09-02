ناقوس الخطر يدق باب السهلاوي

المواطن - محمد سمعه

لا شك أن المهاجم محمد السهلاوي، لاعب نادي النصر، يشعر بالحزن الشديد وذلك بعد قرار المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي استبعاده من قائمة المنتخب السعودي لمعسكر الرياض استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2019.

ويُعد السهلاوي ذراع بيتزي اليمين، حيث شارك اللاعب في فترة تحضيرات الأخضر لمونديال روسيا 2018، كما تواجد في قائمة المنتخب السعودي الرسمية للبطولة وشارك كذلك في مباراة المنتخب الروسي وهي المباراة الافتتاحية للمونديال.

ويعد استبعاد محمد السهلاوي بمثابة ناقوس خطر يهدد اللاعب في حال لم يُطور من قدراته، قد لا يتواجد مع الأخضر في مونديال آسيا والذي يُقام بعد أربعة أشهر من الآن في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولم يكتفِ بيتزي باستبعاد السهلاوي، ولكنه قرر كذلك استبعاد سلمان الفرج وعبدالله عطيف لاعبي الهلال والحارس الهلالي عبدالله المعيوف، بجانب استبعاد اللاعب عبدالملك الخيبري وتيسير الجاسم لاعب نادي الوحدة.

وخلال مباراتي النصر أمام كل من الجزيرة الإماراتي في البطولة العربية وأحد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لم ينجح السهلاوي في تسجيل أي أهداف، حيث يبدو أن المدرب جوزيه كارينيو مدرب العالمي سيتجه للاعتماد على المهاجم النيجيري أحمد موسى في قيادة هجوم النصر خلال الفترة المقبلة.

وكان المدرب بيتزي قرر استدعاء الثنائي فهد المولد نجم نادي الاتحاد واللاعب هارون كمارا مهاجم نادي القادسية لتمثيل الأخضر هجوميًّا في معسكر الرياض الحالي.