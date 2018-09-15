نايف هزازي يعتذر: ما حدث كان ردة فعل.. وأتمنى معاقبة المذيع

المواطن - مروة نبيل

اعتذر نايف هزازي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد، عن أزمته مع مراسل قناة دوري بلس عمار باحكيم، بعد مباراة النادي الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلق نايف هزازي على الواقعة قائلًا: “أقدم اعتذاري إلى الرجل الأول في الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، وإلى القناة الرياضية الناقلة، ولكل الرياضيين داخل السعودية وخارج المملكة، على ما بدر مني بعد مباراة أحد والنادي الأهلي”.

وتابع نايف هزازي تصريحاته عبر مقطع صوتي نشره حساب نادي أُحد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ومستعد لإجراء أي لقاء تلفزيوني وأي عقوبة، وآمل من الجهات المختصة اتخاذ إجراء صارم بحق المذيع.. فما حدث كان ردة فعل”.

واختتم نايف هزازي تصريحاته عبر المقطع الصوتي، قائلًا: “في النهاية أنا أعتذر.. وأحترم اللائحة الداخلية في نادي أُحد”.

ووقعت مشادة كلامية بين نايف هزازي ومذيع دوري بلس، عندما أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد استياءه لاختياره عقب كل لقاء لإجراء حوار معه، ليرد عليه عمار باحكيم بأنه ليس من اختاره، وأحضر ورقة تؤكد عدم وجود اسم اللاعب.

وأصدر مجلس إدارة نادي أُحد بيانًا رسميًّا يؤكد من خلاله رفض أي تصرفات خارجة، وأكد أنه لا يقر تصرف نايف هزازي مع مراسل قناة دوري بلس، وشددت على أن اللاعب المطلوب للقاء كان تامر حاج، وتم استدعاؤه من قبل المنسق الإعلامي للنادي.

ورفض مجلس إدارة أُحد الطريقة التي تحدث بها المذيع مع نايف هزازي ووصفها بأنها غير مقبولة وبشكل غير لائق، واعتبر ما حدث كان فيه استفزاز للاعب، وتقليل من قيمة نادي أُحد.