نزلت حمام السباحة فأصيبت بالعمى.. تفاصيل صادمة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أُصيبت إحدى السيدات في أسكتلندا بالعمى تقريبًا بسبب عدوى بالعين نتجت عن نزولها إلى حمام السباحة وهي بدون عدسات لاصقة، ما أدى إلى تفاعل أنواع ضارة من البكتريا أثناء تواجدها بالمياه.

وكانت إيما جينكينز، البالغة من العمر 39 عامًا، تقضي عطلتها في أسكتلندا، وعند خروجها من حمام السباحة شعرت بصداع قوي وصعوبة في الرؤية، بالإضافة إلى ألم شديد في العين اليسرى، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وانتظرت جينكيز لبعض ساعات في منزلها قبل أن تقرر الذهاب إلى الطبيب، غير أن بعد زوال الصداع، لم تعد قادرة على الرؤية بشكل شبه كلي.

وفور ذهابها إلى المستشفى تمكن الطبيب من تشخيص حالتها المرضية، والتي نتجت عن التهاب القرنية الميكروبي، والذي تسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه في عينها.

وأرجع الأطباء هذه العدوى، إلى حرص جينكيز على ارتداء العدسات اللاصقة بشكل دائم، الأمر الذي تسبب في حصار البكتيريا في عينيها، لتبدأ في التفاعل بشكل واضح مع مياه حمام السباحة.

ولم يجد الأطباء حلًا لحالة جينكيز سوى زرع قرنية جديدة، وبالفعل قاموا بإجراء عملية جراحية استبدلوا خلالها الجزء الشفاف في الجانب الأمامي من العين، لتتمكن جينكينز من استعادة قدرتها على الرؤية مرة أخرى.