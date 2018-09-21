نيمار وفيرمينيو يقودان منتخب البرازيل في جدة

المواطن - طارق سعد
أعلن مدرب منتخب البرازيل تيتي قائمة من 23 لاعباً لخوض الدورة الرباعية التي تستضيفها جدة في اكتوبر القادم بمشاركة كل من الأرجنتين والعراق والمستضيف السعودية .
وتصدر قائمة البرازيل النجم العالمي نيمار ومهاجم ليفربول فيرمينو ولاعب وسط برشلونة كوتينيو .
وغاب عن القائمة قائد المنتخب البرازيلي في كأس العالم تياغو سيلفا ونجم وسط تشيلسي ويليان .
وستخوض البرازيل أولاً مواجهة ضد السعودية ثم تخوض السوبر كلاسيكو ضد الأرجنتين .
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