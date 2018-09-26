هادي يدعو المجتمع الدولي لوقف تدخل إيران في اليمن

المواطن - متابعة

طالب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المجتمع الدولي بوقف التدخل الإيراني في شؤون اليمن ومساندة الميليشيات الانقلابية الحوثية.

ودعا هادي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم العالم بالعمل على إنقاذ المدنيين من انتهاكات الحوثيين لحقوقهم.

وكان كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكدا على ضرورة عدم السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يجب وقف دعم الحوثيين وحزب الله بالصواريخ فيما شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة منع إيران من امتلاك الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن بلاده تضمن هذا الأمر.