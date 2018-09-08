هادي يكشف عن حالته الصحية ويؤكد: لن يتم فرض التجربة الإيرانية في اليمن

المواطن - الرياض

أكد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، خلال كلمة له من مقر إقامته في الولايات المتحدة، أنه لن يتم فرض التجربة الإيرانية في اليمن ولو على رأسه على حد تعبيره، مشيراً إلى أن وفد الحكومة اليمنية الشرعية في جنيف يحاور على مشروع بناء اليمن الاتحادي.

وأضاف الرئيس اليمني أن حالته الصحية جيدة وأنه سيعود إلى اليمن قريباً، مضيفاً أنه يدرك ما يعانيه الشعب اليمني، قائلاً: “أنا أعرف أنكم تعانون تحت حكم الميليشيات ولكن الفرج قريب وعليكم بالصبر فإن بعد الصبر الفرج”.

وخلال كلمته طمأن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الشعب اليمني على حالته الصحية، مؤكداً أنه سيحل قريبًا في أرض اليمن.

يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن الانقلابيين يستثمرون الحرص الحكومي والأممي لمصالحهم.

وأضاف اليماني، في مؤتمر صحفي من جنيف، أن تصريحات المبعوث الأممي مارتن غريفيث بررت كل تصرفات الحوثيين، مضيفاً أن غريفيث في تصريحاته كان مدافعاً عن الانقلابيين ومبرراً لهم.

وتابع اليماني أن الانقلابيين متعودون على إفشال أي مشاورات، وجهود الوفد الحكومي يقابلها الانقلابيون بالاستهتار، والانقلابيون لا يحترمون الشعب اليمني ومعاناته.

وأكد اليماني أن حضور الوفد الحكومي لجنيف هو لحرصنا على اليمن وسلامته، الحوثيون عاثوا باليمن فساداً ولا يحترمون أي التزام،

واستطرد قائلاً: “نتوقع أن يكون المجتمع الدولي أكثر جدية مع الانقلابيين والضغط عليهم”، مضيفاً “ما سمعناه من غريفيث هو الأسف والإحباط من الحوثيين عكس كلامه الآن، وننتظر من الأمم المتحدة أن تكون أكثر حزماً مع الحوثيين”.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث قد أكد أنه لم يستطع إقناع وفد الحوثيين بالمجيء إلى جنيف.

وأضاف جريفيث أنه سيتوجه مباشرة لإجراء محادثات مع ممثلين للحوثيين في سلطنة عمان والعاصمة اليمنية.

وقال: لا أعتبر عدم مجيء الحوثيين عائقاً أساسياً للعملية، ولم نهيئ أجواء مناسبة بما يكفي لإقناع الحوثيين بالحضور، حسب قوله.