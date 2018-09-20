هذا ما تريده الجزيرة من الأزمة القطرية

المواطن - الرياض

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أن قناة الجزيرة القطرية حادت عن مسارها لتصبح مسخًا لقنوات الميادين والمنار.

وقال قرقاش إن ملاحظات مثقفي قطر حول قناة الجزيرة، تؤكد أنها في رأيهم نموذج حاد عن مساره وأصبح مسخًا لـ الميادين والمنار، موضحًا أن غياب صوت أهل قطر عن منصات الجزيرة أجج أزمتهم وزادها عمقًا.

وشدد على أن ما يريده “ثورجية” الجزيرة استمرار سبل كسب عيشهم، وأما قطر وعزلتها فموضوع ثانوي بالنسبة لهم.

وقال قرقاش، في وقت سابق، إن قطر للأسف غيرت الخطاب السياسي في الخليج ودوله إلى الأسوأ، فالأساليب التي تبنتها وموّلتها أصبحت الآن العرف والقاعدة، بعيدًا عن الاحترام والمراعاة التي ميَّزت التعامل السياسي في الخليج العربي، واليوم تعاني الدوحة كما عانى جيرانها من ممارساتها.