هكذا تحدث بومبيو عن المملكة والإمارات أمام الكونجرس

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن المملكة العربية السعودية والإمارات تتخذان تدابير لخفض أثر الصراع على المدنيين في اليمن.

وأضاف، خلال شهادته على الوضع في اليمن أمام الكونجرس، أن إدارة ترامب كانت واضحة بأن إنهاء الصراع في اليمن يمثل أولوية للأمن القومي الأميركي.

وتابع بومبيو: “سنواصل العمل عن كثب مع التحالف لضمان إنهاء الحرب الأهلية في اليمن، وسنعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتجارية بالسبل والطرق المتاحة”.

ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى أن التحالف يعمل على إجراءات لخفض أثر الصراع على المدنيين والبنية التحتية المدنية.