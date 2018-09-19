هكذا ردت طالبات جامعة الشمالية على منعهن من الأكواب الشخصية!

المواطن - عبدالرحمن دياب

شكت طالبات جامعة الشمالية المسؤولين في الجامعة الذين يتجاهلون السماع لهن، ليتطور الوضع المتأزم بين المسؤولين والطلاب إلى منعهن من اصطحاب وجبات الأكل وأكوابهن الخاصة، بحسبهن.

وعبر وسم “منع الأكواب الشخصية كليات عرعر”، انهالت تعليقات غاضبة تطالب إدارة الجامعة بمراجعة قراراتها التي لا تصب في مصلحة الطلاب، وتحرمهن من حقوقهن.

وتساءل هاني الجهني: “هل فكرت الجامعة وقامت بفتح كوفي يليق بمنسوبي الجامعة أو كوفي له علامة تجارية مشهورة بداخل الجامعة وقدمت جلسات وشبكة واي فاي لتسهيل للطالبات أثناء فترات الانتظار ومنها دخل مادي يعود للجامعة”.

وبغضب قالت دينا الجهني: “متى جامعتنا ترتقي بالتعامل مع الطالبات والطلاب ويتوجهوا للاهتمام بالتعليم ومتى يعرفون أن هذا السن به حرية شخصية وعلى الصروح التعليمية أن يتركوا التعقيد بالأنظمة التي تصب في مصلحتهم أكثر من مصلحة الطلاب؟”.

وطالبت ريم بعمل مقاطعة لكافتريا الجامعة حتى يعرفوا معنى الحرية الشخصية، وهي أن تأخذ الطالبة ما تريده إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه بدون أن يمنعها أحد بأي حجة طالما لم تؤذِ نفسها أو من حولها.