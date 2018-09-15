هل يؤثر التعثر المالي على الاستحقاق لدى وزارة الإسكان ؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

كشفت وزارة الإسكان موقف المتعثرين ماليًّا من الاستحقاق لديها.

وتساءل مواطن بشأن إمكانية السماح له بالحصول على منتجات الوزارة وهو لديه إيقاف خدمات ومقدم من 5 سنوات وحتى الآن لم يجد اسمه ضمن المقبولين.

وأكدت الإسكان أن “التعثر المالي لا يؤثر على استحقاقك لدى الوزارة، ولكن في حال تم التخصيص لك وتم تحويل طلبك للممول، قد يرفض تمويلك بسبب التزامك المالي وسيعود اسمك حينها لقوائم المستفيدين لحين توفر المنتج المناسب لك”.

وأعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن الدفعة التاسعة من برنامج “سكني” لعام 2018 الذي يستهدف تحقيق 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة، حيث بلغ مجموع المستفيدين من المواطنين خلال هذه الدفعة 33472 مواطنًا، ليتجاوز عدد الخيارات السكنية والتمويلية حتى الدفعة التاسعة من العام الجاري أكثر من 215 ألف خيار، تشمل 74700 قرض عقاري، 63222 أرضًا سكنية مجانية، و2584 وحدة سكنية جاهزة، و67367 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و8000 شراء لوحدة جاهزة من السوق، بينما وصل إجمالي عدد الخيارات السكنية والتمويلية التي تم الإعلان عنها منذ إطلاق البرنامج مطلع 2017 نحو 500 ألف خيار.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية عن تفاصيل الخيارات السكينة وتوزيعها الجغرافي، حيث شملت الدفعة 8300 قرض عقاري، و5961 وحدة سكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، و11211 قطعة أرض سكنية مجانية، إضافة إلى الإعلان عن 8000 مستفيد من شراء الوحدات الجاهزة من السوق.