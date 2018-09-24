هل يحق للمستشفيات والعيادات الخاصة تصوير الهوية الوطنية؟

المواطن - الرياض

شددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، على أنه لا يحق للمستشفيات والعيادات الخاصة تصوير الهوية الوطنية ودفتر العائلة للمرضى المراجعين.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على استفسار مواطن بشأن لجوء بعض المستشفيات والعيادات بتصوير الهوية الوطنية، وقال المواطن في سؤاله: “هل يحق للمستشفيات والعيادات الخاصة تصوير الهوية ودفتر العائلة”.

وردت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بقولها “إنه غير مسموح بذلك، ويتم الاطلاع على بياناتها وإعادتها لصاحبها ولا يتم تصويرها”.

يذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أوضحت في وقت سابق أن إيقاف الخدمة لا يمنع من الزواج، مضيفة أنه يمكن إضافة الزوجة فقط، فالنظام لا يسمح بتسليم سجل أسرة لوجود الملاحظة.

وأكدت الأحوال المدنية أن إيقاف الخدمة لا يمنع من إضافة الأبناء واستخراج شهادة ميلاد لهم، إضافة الزوجة، إصدار بطاقة الهوية الوطنية للزوجة والأبناء.

كما أشارت الأحوال المدنية إلى أن الجهات الرسمية التي أدرجت السجل المدني على نظام إيقاف الخدمات هي الجهة المعنية برفع الإيقاف.