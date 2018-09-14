هل يشمل الدعم أسعار البنزين؟.. حساب المواطن يجيب

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أنه منذ انطلاق البرنامج, يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها، بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء على مواطن وجه سؤالاً قال خلاله: “يعني هذا دعم الكهرباء، هل دعم البنزين بيجي إن شاء الله؟”.

وأضاف حساب خدمة العملاء أن الدعم يشمل أيضا فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود، وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات، والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

يذكر أن حساب المواطن أعلن أن مخصص دعم الكهرباء المقدم للمستفيدين من البرنامج تجاوز 7.9 مليار ريال خلال الدفعات العشر الماضية.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن الاثنين الماضي عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع. حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل ، مشيرًا إلى أن 945 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 930 ريالاً، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات العشر حوالي الـ 22.6 مليار ريال.

وبين القحطاني أن الدفعة العاشرة من حساب المواطن تضمنت حوالي 821 مليون ريال كمخصص لدعم الكهرباء، فيما تجاوز المبلغ 7.9 مليار ريال كمخصص لدعم الكهرباء للدفعات العشر كاملة.