هل يقبل حساب المواطن الأرامل ؟

المواطن - الرياض

تساءلت مواطنة بشأن قبول حساب المواطن الأرامل ضمن المستفيدين من البرنامج للحصول على الدعم.

وردت خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” على الاستفسار بقوله: “بإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية (أرملة) وإضافة الأبناء كتابعين لها وإضافة المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان)”.

موعد صرف حساب المواطن :

يأتي ذلك فيما أعادت خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” التأكيد على أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المقرر أن يودع يوم الاثنين الموافق 10 سبتمبر الدفعة الجديدة من دعم حساب المواطن في حسابات المستفيدين.

وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الجاري.

التسجيل في حساب المواطن :

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.