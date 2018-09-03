هل يُحقق المنتخب السعودي فوزه الأول على بوليفيا؟

المواطن - مروة نبيل

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البوليفي وديًا، في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل.

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي لتحقيق فوزه الأول على بوليفيا، حيث سبق وتواجها مرتين، ولم ينجح الأخضر في الفوز، حيث خسر مباراة وتعادل في الأخرى.

وواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البوليفي وديًا، في الرابع من شهر مايو عام 1994، على استاد “بيير دي كوبيرتان” في فرنسا، وذلك استعدادًا لمشاركة الأخضر في نهائيات كأس العالم التي أُقيمت في أميركا.

وخسر الأخضر أمام بوليفيا بهدف دون رد، أحرزه اللاعب إروين سانشيز في الدقيقة 77، وشهدت هذه المباراة حصول لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، فؤاد أنور على بطاقة حمراء في الدقيقة 19، بعد دخوله في مشادة مع خوليو بالديفييزو.

وكانت المباراة الثانية بين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونظيره البوليفي رسمية، حيث تواجها على ملعب “أزتيكا” في المكسيك، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس القارات، في 27 من شهر يوليو عام 1999، وانتهى اللقاء بالتعادل بدون أهداف.