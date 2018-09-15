هواوي تكشف مفاجآتها: هاتف قابل للطي يغني عن اللابتوب!

المواطن - متابعة

أكدت شركة “هواوي” الصينية أنها تعتزم طرح هاتف ذكي قابل للطي العام القادم، وذلك في مسعى لمجاراة “سامسونج” التي كشفت هي الأخرى عن مشروع مماثل مؤخرًا.

وقال المدير التنفيذي لشركة “هواوي”، ريتشارد يو، في مقابلة مع صحيفة “ذا بيلد” الألمانية: إن الهاتف القابل للطي سيكون جاهزًا على الأرجح في غضون سنة واحدة، مضيفًا أن العمل جارٍ في الوقت الحالي على الهاتف المثير، لذلك ليست ثمة حاجة لانتظار مدة طويلة، بحسب ما نقل موقع “ذا إنوايرر”.

ولم يكشف مسؤول الشركة الصينية أي تفاصيل أخرى بشأن الجهاز المرتقب الذي يرجح أن يكون شبيهًا بنسخة مصغرة من الحاسوب المحمول “اللابتوب”.

ويرى يو أن الناس يستخدمون الحواسيب المحمولة حتى يومنا هذا؛ لأن شاشات الهواتف ما تزال محدودة المساحة، وهذا ما ستعمل “هواوي” على تجاوزه من خلال شاشة قابلة للطي.