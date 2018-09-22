هيئة الصحفيين: استضافة الكونجرس الآسيوي تاريخ جديد في التواصل خارجيًّا

المواطن - الرياض

رحبت هيئة الصحفيين السعوديين باستضافة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اجتماع الجمعية العمومية الحادي والعشرين للاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية (الكونجرس الآسيوي للصحافة)، باعتبار الاستضافة خطوة مهمة تترجم مساعي الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الحثيثة لتطوير الإعلام الرياضي في كافة جوانبه.

وثمنت هيئة الصحفيين السعوديين، الخطوات العملية للاتحاد السعودي للإعلام الرياضي لما من شأنه تطوير الإعلام الرياضي، وما اتخذ من قرارات تطويرية، وانفتاح على التجارب الدولية واستضافة المحافل المرموقة ذات العلاقة، لما يسهم في تطوير صناعة الإعلام الرياضي على أسس مهنية ورصينة.

واعتبرت الهيئة استضافة الاتحاد لاجتماع (الكونجرس الآسيوي للصحافة) “تاريخًا جديدًا في فصول التواصل الإعلامي السعودي مع الفعاليات الخارجية”.

وأكدت هيئة الصحفيين السعوديين ما جاء في كلمة رئيس الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي الدكتور رجاء الله السلمي على أن المملكة من أوائل الدول التي ترفض “تسييس الرياضة”، وعلى ضرورة تنقية الرياضة من براثن التسييس التي تنتهجها بعض وسائل الإعلام في المنطقة.

كما رحبت هيئة الصحفيين السعوديين بمنح الاتحاد الآسيوي للصحافة الرياضية (الكونجرس الآسيوي) معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وسام الشرف الآسيوي، مشيرةً إلى أنه “إنجاز وطني يضيف لمسيرة الرياضة السعودية التي تشهد تطورًا كبيرًا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.