واشنطن تغلق مقر منظمة التحرير الفلسطينية رسمياً.. والمنظمة تندد

المواطن - متابعة

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الإثنين، أن الإدارة الأمريكية أبلغت الفلسطينيين رسميا بأنها ستغلق مقر منظمة التحرير في واشنطن.

ونددت المنظمة الفلسطينية، بقرار الإدارة الأمريكية، وقال عريقات، في تصريح للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن القرار يعتبر دليلا على اتباع واشنطن الأعمى لسياسة الاحتلال الإسرائيلي عبر فرض منطق القوة والبلطجة والابتزاز.

واعتبر عريقات أن إجراءات الإدارة الأمريكية تؤكد أنها منحازة بشكل كامل لإسرائيل، وهو ما يؤكد أن واشنطن لا يمكن أن تكون جزءا من أية عملية سلام.

وأكد أن القيادة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الفلسطينيين في الولايات المتحدة ومساعدتهم في الوصول إلى خدماتهم القنصلية، مشددا على أنه سيتم مواصلة المسيرة من أجل الحرية والاستقلال.

ودعا عريقات المجتمع الدولي للتحرك فورا للرد على الهجمات الأمريكية ضد الفلسطينيين.