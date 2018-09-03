وزارة العدل تدعو 93 متقدمًا لوظائفها للاستعلام عن النتيجة‎ عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

دعت وزارة العدل 93 متقدمًا إلى وظائف (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، محاسب مساعد، وفني دعم مساعد)، على المرتبة السادسة، إلى الدخول إلى موقع الوزارة على الإنترنت (هنا)، والاستعلام عن النتيجة.

وأكدت وزارة العدل على المتقدمين، ضرورة طباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم لوظائفها، لاستكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ الإعلان (23 ذو الحجة 1439 هـ).

وأكدت وزارة العدل أن من لم يراجع خلال هذا الفترة سَيُعدُّ ذلك عدولًا منه عن التعيين.

وتأتي تلك الوظائف، ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجه من كوادر مؤهلة، وفي مقدمتها المحاكم العمالية التي سيتم افتتاحها قريبًا.