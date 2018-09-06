وظائف إدارية شاغرة في السعودية لتقنية المعلومات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لتقنية المعلومات – المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة- والمتخصصة بتقديم الخدمات الرقمية والأمن السيبراني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل الأعمال- البيانات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو المجالات التقنية ذات الصلة.

. مساعد مطور برامج: درجة البكالوريوس في تخصص هندسة البرمجيات، أو المجالات التقنية ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)