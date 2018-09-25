وظائف إدارية شاغرة في شركة مهارة بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية والاستقدام، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها، في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير التخطيط والاستراتيجية: درجة الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدير قسم تطوير الموارد البشرية: درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)