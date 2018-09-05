وظائف إدارية شاغرة في شركة موبايلي بالرياض جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الحج والعمرة (جدة): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال.

. مسؤول البيانات الكبيرة (الرياض): درجة الماجستير في تخصصات: (هندسة علوم الحاسب الآلي، الرياضيات التطبيقية، الإحصاء)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)