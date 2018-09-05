وظائف إدارية شاغرة لدى فنادق هيلتون في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من “مكة المكرمة، والخبر، والظهران”.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

. وكيل خدمة الضيوف (الخبر).

. تنفيذي مبيعات (الخبر).

. مدير المبيعات (الخبر).

. مدير التدريب (مكة المكرمة).

. مدير الفندق (الظهران).

. مدير مجموعة الموارد البشرية (مكة المكرمة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا)