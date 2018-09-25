وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة تقنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني “تقنية”- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل العلامة التجارية والاتصالات (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، العلاقات العامة، الإعلان، الترجمة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. مدقق داخلي أول (للجنسين): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 ديسمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا )