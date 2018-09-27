وظائف إدارية شاغرة للسعوديات في شركة صلة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، على مسمى “ممثلة خدمة عملاء”؛ وذلك للعمل ضمن نظام الشفتات المسائية وخلال نهاية الأسبوع من المنزل، لدى فروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت شركة صلة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، والأفضلية لمن تمتلك خبرة سابقة في نفس المجال.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).