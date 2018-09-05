وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى دلة بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. موظف الفواتير (للسعوديين).

. ممرض.

. مدير مكتب.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 سبتمبر 2018م.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)