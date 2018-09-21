وظائف شاغرة في شركة سيمينس الألمانية بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية SIEMENS، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى:

. مسؤول مشتريات المشروع- مشروع المترو: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد).

. أخصائي مبيعات- الأغذية والمشروبات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، إلكترونيات، إدارة الأعمال).

. أخصائي منتجات- مهندس: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الطبية الحيوية، الطب، أو إدارة الأعمال، أو التسويق).

وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، اضغط (هنا).