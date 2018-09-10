وظائف شاغرة لدى شركة المراعي في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان – عبر موقعها الإلكتروني– توفر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وجدة، والخرج”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير أول تطوير التعبئة والتغليف (الرياض).

. مهندس أول شبكات (عدد وظيفتين/ الخرج).

. مفتش مكافحة حرائق- التصنيع (جدة).

. مساعد مدير الشؤون التنظيمية (للسعوديين/ الرياض).

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)