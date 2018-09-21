وظائف شاغرة لدى شركة فواز للتبريد في الشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة فواز للتبريد وتكييف الهواء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشرف الرقابة المالية والتقارير (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

. مدير المخازن (الدمام): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

. مدير المشتريات (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).