وظائف شاغرة للجنسين في شركة بداية لتمويل المنازل

المواطن - الرياض

أعلنت شركة بداية لتمويل المنازل عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة للرجال وللنساء، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (مدير السياسة ومخاطر التشغيل، ومدير مكتب إدارة المشاريع، ومدير تقنية المعلومات، ومدير علاقة، ومسؤول إغلاق العقود، ومدير المشروع، ومسؤول خدمات العملاء، وموظفة الموارد البشرية، ومحاسب)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مدير السياسة ومخاطر التشغيل (Operational Risk & Policy Director).

2- مدير مكتب إدارة المشاريع (Enterprise Projects Management Office (EPMO) Senior Manager).

3- مدير تقنية المعلومات (IT Director).

4- مدير علاقة (Relationship Manager).

5- مسؤول إغلاق العقود (Closing Officer).

6- مدير المشروع (Projects Manager).

7- مسؤول خدمات العملاء (Servicing Officer).

8- موظفة الموارد البشرية (HR Officer – Female).

9- محاسب (Accountant).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2018/12/02م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (هنا).