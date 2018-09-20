وظائف شاغرة للجنسين في شركة علم بالرياض والدمام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وإحدى الشركات المتعاقدة معها في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير التغيير التشغيلي (للنساء/ الدمام): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

. مطور تطبيقات/ مهندس أول (للرجال/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، تكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، خدمات العملاء)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا)