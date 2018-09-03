وظائف شاغرة للجنسين في فنادق هيلتون بمكة وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة – عبر موقعها الإلكتروني- توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، وجدة.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

. وكيل الحجوزات (مكة المكرمة).

. موظف استقبال (عدد وظيفتين/ جدة).

. سائق (جدة).

. حارس أمن (جدة).

. مدير عمليات الولائم السيدات (جدة).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 سبتمبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا)