وظائف شاغرة للجنسين لدى النهدي الطبية في جدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط البضائع.

– أخصائي أول الرعاية الصحية والعقود.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول (هنا).