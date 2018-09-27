وظائف شاغرة للجنسين لدى النهدي الطبية في جدة

وظائف شاغرة للجنسين لدى النهدي الطبية في جدة

2018/09/27
الساعة 12:14 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1720
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مخطط البضائع.

– أخصائي أول الرعاية الصحية والعقود.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول (هنا).

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم