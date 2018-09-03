وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة النهدي في 3 مدن

وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة النهدي في 3 مدن

2018/09/03
الساعة 6:18 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة الدرجة الجامعية في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، وجدة، والقصيم”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محاسب (عدد 4 وظائف للجنسين/ جدة).

. فني دعم (للرجال/ القصيم).

. أخصائية تجميل (للنساء/ الرياض).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 ديسمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول (هنا)

 


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