وظائف شاغرة للرجال في شركة صلة بالرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مصمم جرافيك”؛ وذلك للعمل ضمن نظام الشيفتات من المنزل، لدى فروع الشركة في منطقة الرياض.

وأبرزت شركة صلة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية أو شهادة الدبلوم في مجال تصميم الجرافكس.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ 12 سبتمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)