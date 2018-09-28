وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين في شركة المراعي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد مدير الشؤون التنظيمية (للسعوديين فقط): درجة البكالوريوس في تخصص الغذاء والدواء، أو المجالات ذات الصلة.

. مدير الحسابات- المبيعات (للسعوديين والمقيمين): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول (هنا)