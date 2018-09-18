وظائف قيادية شاغرة في شركة المراعي بالرياض والخرج

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي للألبان – عبر موقعها الإلكتروني– توفر وظائف إدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، والخرج”.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير التسويق التجاري (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق).

. مدير هندسة المصانع (الخرج): درجة البكالوريوس في الهندسة.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)