وظائف قيادية شاغرة لدى شركة المياه الوطنية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المياه الوطنية – المملوكة للدولة- المتخصصة في إدارة وتشغيل قطاع المياه والمعالجة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير عام الخدمات التقنية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

. مدير عام المجموعة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو المالية، أو المحاسبة)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 أكتوبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)