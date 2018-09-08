وظائف هندسية شاغرة في شركة إميرسون بالشرقية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، المتخصصة بمجال التكنولوجيا والهندسة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الخبر، والجبيل.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على اسم:

. أخصائي منتجات- وحدات تحكم الصمامات الرقمية (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو هندسة الأجهزة).

. مشرف ورشة عمل- الصمامات (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة، ورخصة رافعة شوكية.

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 3 سبتمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول عبر هذا الرابط (هنا).