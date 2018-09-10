وظائف هندسية شاغرة لدى شركة نوماك في رابغ

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة – عبر موقعها الإلكتروني- توفر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في فروع الشركة بمحطات تحلية المياه في محافظة رابغ.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. رئيس قسم الميكانيكية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مشرف الأجهزة والتحكم: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 10 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)