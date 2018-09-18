وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة صدارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تدقيق البيئة والصحة والسلامة: درجة البكالوريوس في أحد مجالات الهندسة.

. مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية) أو في أي مجال هندسي ذي الصلة.

. محلل مالي ثان- إدارة القروض: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو الهندسة، أو الاقتصاد)، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 سبتمبر 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)